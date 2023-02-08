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Kahramanmaraş depreminde zarar gördü! Hatay Havalimanı'nın pist onarımına başlandı

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Giriş: 08.02.2023 14:52
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık şiddetli depremin ardından hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, pist ve terminal binası hasar gören Hatay Havalimanı'nda yeniden uçuşların yapılabilmesi için onarım çalışmalarını üstlendi.
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