08 Şubat 2023, Çarşamba
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Kahramanmaraş depreminde zarar gördü! Hatay Havalimanı'nın pist onarımına başlandı
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık şiddetli depremin ardından hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, pist ve terminal binası hasar gören Hatay Havalimanı'nda yeniden uçuşların yapılabilmesi için onarım çalışmalarını üstlendi.