18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kahramanmaraş depreminde ağır hasar almıştı! Canlarını hiçe sayıp hırsızlık için girdiler

Kahramanmaraş depreminde ağır hasar almıştı! Canlarını hiçe sayıp hırsızlık için girdiler

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2023 14:52
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasarlı binanın 4 dairesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Canlarını hiçe sayıp hırsızlık için girdiler
Canlarını hiçe sayıp hırsızlık için girdiler
Genç kızın sır ölümünde yeni görüntüler!
Genç kızın sır ölümünde yeni görüntüler!
Para için ölüme kafa tuttu!
Para için ölüme kafa tuttu!
İstanbul’da kan donduran cinayet!
İstanbul'da kan donduran cinayet!
Alev alev yandı
Alev alev yandı
Ekipleri harekete geçiren valiz
Ekipleri harekete geçiren valiz
Minibüs yok sokak köpeği ve fare var!
Minibüs yok sokak köpeği ve fare var!
Afetin boyutu bir kez daha gözler önünde!
Afetin boyutu bir kez daha gözler önünde!
Etek altı sapığı avukat kadına dehşeti yaşattı
Etek altı sapığı avukat kadına dehşeti yaşattı
Üreticilerden tüketiciye soğan müjdesi!
Üreticilerden tüketiciye soğan müjdesi!
Oğuzhan Koç’tan ayrılık sonrası şok sözler
Oğuzhan Koç'tan ayrılık sonrası şok sözler
Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı
Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı
Daha Fazla Video Göster