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Kahramanmaraş depremi sonrası Adana'da yeni tehlike kuraklık!

İHA
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Giriş: 26.02.2023 16:28
Adana'da Kahramanmaraş depremi sonrası yeni bir tehlike ortaya çıktı. Adana'nın Kozan ilçesinde barajda su seviyesinin yüzde 28,1'e kadar düştüğü açıklandı.
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