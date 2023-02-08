08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kahramanmaraş 12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü! Depremzedelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor

Kahramanmaraş 12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü! Depremzedelerin tüm ihtiyaçları burada karşılanıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2023 11:48
Yüzyılın felaketi olan 7,7 ve 7,6'lık deprem 10 ilimiz etkiledi. Binlere kişi hayatını kaybederken 30 binden fazla insan yaralandı. Depremde evini kaybeden vatandaşlar için devlet ve millet el ele verdi. AFAD merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde 12 Eylül Stadyumu'nu çadır kente çevirdi. Halkın tüm ihtiyaçları bu çadır merkezinde sağlanıyor.
12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü!
12 Eylül Stadyumu çadır kente dönüştürüldü!
48 saat sonra 2 aylık bebek kurtarıldı
48 saat sonra 2 aylık bebek kurtarıldı
Enkaz altında kalan çocuk 36 saat sonra kurtarıldı
Enkaz altında kalan çocuk 36 saat sonra kurtarıldı
Enkaz altından babasına seslendi
Enkaz altından babasına seslendi
50 saat sonra enkazdan Allah’ın selamıyla çıktı
50 saat sonra enkazdan Allah'ın selamıyla çıktı
Kalplere dokunan görüntü
Kalplere dokunan görüntü
85 milyon tek yürek!
85 milyon tek yürek!
Sürücüler dikkat! O yol ulaşıma kapandı
Sürücüler dikkat! O yol ulaşıma kapandı
52. saatte sağ kurtarıldı
52. saatte sağ kurtarıldı
Depremzedeler İstanbul’da
Depremzedeler İstanbul’da
51 saat sonra gelen mucize
51 saat sonra gelen mucize
Yangın ne durumda?
Yangın ne durumda?
Daha Fazla Video Göster