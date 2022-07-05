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Kahramana veda... Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2022 14:18
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı. A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı.
Şehit Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Enes Özgül son yolculuğuna uğurlandı
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