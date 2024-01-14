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Kahraman Enes ailesini kurtardı! Küçük kalbi büyük fedakarlık yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 11:36
Samsun'da 5 katlı binanın en üst katında yangın meydana geldi. Yangını ilk fark eden 8 yaşındaki minik Enes Can Gürbüz oldu. Ailesini uykudan uyandırdı. Küçük kahraman büyük bir facianın önüne geçti. Bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekipleri geldi. Polis siren çalarak dairelerdeki insanları uyandırıp evlerinden tahliye etti.
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Kahraman Enes ailesini kurtardı!
Kahraman Enes ailesini kurtardı!
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