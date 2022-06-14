14 Haziran 2022, Salı
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Kağıthane'de yokuş aşağı giden araç eve daldı! Koca yürekli anne 3 evladını kurtardı
İstanbul Kağıthane’de yokuş aşağıya indiği sırada frenleri tutmayan hafif ticari araç, bir apartmanın zemin katındaki eve girdi. Duvarın yıkılması ile evdeki odada oturan ikizler ve bir kardeşi enkaz altında kaldı. Annenin evlatlarını kurtararak sağlık ekiplerine verdiği olayda, mahalleli de ses sebebiyle oldukça panik yaşadı. Başından geçenleri anlatan anne, “Çocuklarımı enkazın içerisinden çıkarttım” şeklinde konuştu.