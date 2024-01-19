19 Ocak 2024, Cuma
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Kağıthane'de tatlıcıda yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Olay, yaklaşık bir ay önce Sultan Selim Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde bulunan bir tatlıcıda yaşandı. İddiaya göre, Ersan Akpınar, oğlunu yaraladığını iddia ettiği Yasin Adanır'ı sokakta görünce silahını çekerek kovalamaya başladı. Kaçamayacağını anlayan Adanır, bir tatlıcıya sığındı. Ancak peşinden tatlıcıya giren Akpınar, tehditler savurarak Yasin Adanır'ı bacağından vuruyor. O anlara ait görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı