Kağıthane'de takside tartışma, kapı önünde kavga

Kağıthane'de iddiaya göre kısa mesafe tartışması yaşayan Kazakistanlı kadın yolcu, şoförü ikna ederek bindiği takside tehdit ve taciz edildi. Kadın yolcu istediği yere geldiğinde ise taksici bu kez de kadını bekleyen erkek arkadaşına saldırdı.