15 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kağıthane'de takside tartışma, kapı önünde kavga

Kağıthane'de takside tartışma, kapı önünde kavga

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2023 15:51
Kağıthane'de iddiaya göre kısa mesafe tartışması yaşayan Kazakistanlı kadın yolcu, şoförü ikna ederek bindiği takside tehdit ve taciz edildi. Kadın yolcu istediği yere geldiğinde ise taksici bu kez de kadını bekleyen erkek arkadaşına saldırdı.
Takside tartışma, kapı önünde kavga kamerada
Takside tartışma, kapı önünde kavga kamerada
Boston-Malatya bilim hattı 33 hastaya şifa oldu
Boston-Malatya bilim hattı 33 hastaya şifa oldu
İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 26
İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 26
Teröristin çantasındaki patlama kamerada
Teröristin çantasındaki patlama kamerada
’’Sonunda rahat ettin mi annem?’’
''Sonunda rahat ettin mi annem?''
Kocaeli’de feci kaza!
Kocaeli'de feci kaza!
Eski sevgilisini 15 yerinden bıçakladı! C
Eski sevgilisini 15 yerinden bıçakladı! C
Çiftlik Bank davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı
Çiftlik Bank davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı
Avcılar’da dere kirliliği!
Avcılar'da dere kirliliği!
TEM’de kamyon kazası!
TEM'de kamyon kazası!
Korkunç olay! 15. kattan el ele atladılar
Korkunç olay! 15. kattan el ele atladılar
Obezite salgın gibi yayılıyor!
Obezite salgın gibi yayılıyor!
Daha Fazla Video Göster