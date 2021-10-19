Kağıthane’de şüpheli ölüm! Attığı konumda cesedi bulundu

İstanbul Kağıthane’de 43 yaşındaki evli ve iki çocuk sahibi adam, arkadaşlarına olduğu yerin konumunu attıktan sonra otomobilinin içinde cesedi bulundu. Emniyet güçlerinin detaylı incelemesinin akabinde cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, geçen gün saat 14.00 sularında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre dikiş makineleri satan 43 yaşındaki Ahmet Volkan Arıgüç, öğle sularında Mitsubishi marka 34 BVZ 69 plakalı aracıyla semtteki sokağa geldi. Arıgüç ardından arkadaşı Ersin Ö.'ye (36) olduğu yerin konumunu atarak gelmesini ve gelirken de arkadaşı Doğukan Y.'yi aramasını söyledi. Bu durumun üzerine konuma gelen Ersin Ö., Arıgüç'ün aracının yanına gelerek kapısını açtı.



GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Göğsünden vurulmuş halde hareketsiz bir şekilde durdurduğunu gören Ersin Ö. sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıgüç'ün bedenimde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞLARI ŞOKE OLDU

Arkadaşlarının şoke olduğu olay sonrası polis ekipleri de, olay yerini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da olay yerinde detaylı bir şekilde inceleme yaptı.



İNTİHAR ŞÜPHESİ

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, Arıgüç'ün aracını park ettikten sonra yanına kimsenin gelmediğini belirledi. İntihar şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, şahsın maddi sorunları olduğu ve daha öncede intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.



ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLACAK

Yapılan incelemelerinin ardından Arıgüç'ün cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Arıgüç'ün kesin ölüm nedeni burada yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. Öte yandan, Arıgüç'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.