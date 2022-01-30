Kağıthane’de sokak ortasında cinayet! Son nefesini verdiği anlar kamerada

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde kıraathane işleten 61 yaşındaki adam, alacak-verecek sebebiyle çıkan kavgada sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet anları saniye saniye kameralara yansırken, son anlarında yerde sürünen şahıs olay yerine yaşamını yitirdi. Emniyet güçlerinin kıskıvrak yakaladığı saldırgan da tutuklanarak hapishaneye gönderildi. İşte detaylar…

Olay, geçen hafta Cumartesi günü saat 22.30 sularında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı.

61 yaşındaki kıraathane sahibi Cemal Aslan ve 41 yaşındaki Yunus T. (41) arasında alacak-verecek meselesi sebebiyle tansiyon yükseldi.

KARDEŞİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Tartışmanın büyüyerek sokağa taşması üzerine Yunus T. silahını çekerek Aslan'a doğrulttu. O esnada İsmet T. araya girerek kardeşini sakinleştirmek istedi.

AĞIR YARALANDI

Ancak Aslan'ın Yunus T.'nin üzerine gelmesi üzerine çıkan arbedede Cemal Aslan, karın boşluğundan tabancayla vurularak ağır şekilde yaralandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırgan olaydan sonra kaçarken, yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



SÜRÜNEREK SON NEFESİNİ VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralı Aslan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Cemal Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENDİ

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Saldırganın kardeşi İsmet T. gözaltına alınarak ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan İsmet T. sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

BASKIN YAPILDI

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, emniyette "kasten yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "açıktan hırsızlık" ve "çocuğa cinsel istismar" suçlarından kaydı bulunan Yunus T.'yi yakalamak için Beyoğlu Örnektepe'deki evine baskın düzenledi. Baskında T. yakalanamazken, evde yapılan aramalarda ise suç unsuruna rastlanılamadı.



TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, cinayet zanlısı Yunus T.'yi dün öğle saatlerinde tespit edilen bir adreste kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Yunus T., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.