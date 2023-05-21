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Kağıthane'de silahlı sopalı kavga kamerada!

DHA
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Giriş: 21.05.2023 16:48
Olay, 15 Mayıs Pazartesi akşam saatlerinde Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç. silah çekerken, kavgaya karışan diğer kişi sopayla karşılık verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, H.Ç.'nin elinde silahla, husumetli olduğu kişiyle tartıştığı ve vatandaşların araya girmeye çalıştığı görülüyor. Tartışma sırasında H.Ç.'nin silaını bir el ateşlediği de duyuluyor.
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