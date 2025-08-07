07 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kağıthane’de parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu
Kağıthane’de parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu

Kağıthane’de parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2025 11:22
Güncelleme:07.08.2025 11:22
Kağıthane’de bir parkta oyun oynayan çocuklardan biri arkadaşına vurdu. Mağdur çocuğun annesi, oğluna vuran çocuğa hakaret edince anneler arasında tartışma çıktı. Kadınlar parkta birbirine girerken bir kişi 'Abla sakin olun ya' diyerek kavga eden tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar esnafın müdahalesi sonucu ayrılırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kağıthane’de parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Maymun Dağı ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor
“Maymun Dağı” ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor
Gaziosmanpaşa’da kuyumcu vurgunu
Gaziosmanpaşa'da kuyumcu vurgunu
Balıkesir’de sağanak ve fırtına!
Balıkesir'de sağanak ve fırtına!
9 yaşındaki çocuğun otel havuzunda acı ölümü
9 yaşındaki çocuğun otel havuzunda acı ölümü
Yüksekova’da ot yangını
Yüksekova'da ot yangını
Yeni koca eski kocayı vurdu
Yeni koca eski kocayı vurdu
Trafikte yumruklu saldırı kamerada
Trafikte yumruklu saldırı kamerada
Tavuğuna röntgen çekilmesini istedi
Tavuğuna röntgen çekilmesini istedi
Çocukların kavgaya anneler de dahil oldu
Çocukların kavgaya anneler de dahil oldu
Çocukların kavgasına anneler dahil oldu!
Çocukların kavgasına anneler dahil oldu!
TEM’de 10 araç zincirleme kazaya karıştı!
TEM’de 10 araç zincirleme kazaya karıştı!
Daha Fazla Video Göster