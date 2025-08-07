Kağıthane’de parkta çocuklar arasındaki kavgaya anneler de dahil oldu

Kağıthane’de bir parkta oyun oynayan çocuklardan biri arkadaşına vurdu. Mağdur çocuğun annesi, oğluna vuran çocuğa hakaret edince anneler arasında tartışma çıktı. Kadınlar parkta birbirine girerken bir kişi 'Abla sakin olun ya' diyerek kavga eden tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar esnafın müdahalesi sonucu ayrılırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

