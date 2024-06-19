19 Haziran 2024, Çarşamba
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Kağıthane’de otluk arazi alev alev yandı: Dumanlar gökyüzünü sardı, panik yaşandı
Kağıthane’de otluk bir alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alanda yanan çalılıklar ve tahta parçalarından yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, vatandaşların panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.