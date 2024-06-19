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Kağıthane’de otluk arazi alev alev yandı: Dumanlar gökyüzünü sardı, panik yaşandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 15:51
Kağıthane’de otluk bir alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alanda yanan çalılıklar ve tahta parçalarından yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, vatandaşların panik yaşadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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