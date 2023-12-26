Kağıthane'de motosikletli saldırgan dehşeti kamerada!

Olay, 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ferman Caddesi?nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen Umut Karçığa(18), yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken Karçığa ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karçığa, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.