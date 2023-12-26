26 Aralık 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kağıthane'de motosikletli saldırgan dehşeti kamerada!
Olay, 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Ferman Caddesi?nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen Umut Karçığa(18), yolun karşısına geçmek istediği sırada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken Karçığa ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karçığa, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.