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Kağıthane’de kuyumcuda 350 bin liralık altın kolyeyi çalan şüpheli kamerada

Kağıthane’de kuyumcuda 350 bin liralık altın kolyeyi çalan şüpheli kamerada

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.12.2024 11:52
Güncelleme:02.12.2024 11:52
Olay 19 Kasım günü saat 18.15 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen yabancı uyruklu 4 kişi altın kolyeleri görmek istedi. Çalışanın tezgah üzerine çıkardığı altın kolyeyi inceliyormuş numarası yapan şüphelilerden kadın olanı, 350 bin TL değerindeki kolyeyi ‘tırnakçılık’ adı verilen yöntemle el çabukluğu kullanarak çaldı. Şüpheliler daha sonra dükkandan çıkarak uzaklaştı.
Kağıthane’de kuyumcuda 350 bin liralık altın kolyeyi çalan şüpheli kamerada
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