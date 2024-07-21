21 Temmuz 2024, Pazar
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Kağıthane'de korkunç olay! Sürücü kalp krizi geçirdi çarptığı kadının bacağı koptu
Kağıthane'de korkunç bir kaza yaşandı. Seyir halindeyken kalp krizi geçiren bir sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkarak 65 yaşında bir kadına çarptı. İki araç arasında sıkışan talihsiz kadının bacağı koparken, sürücü ise hayatını kaybetti.