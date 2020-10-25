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Kağıthane'de korku dolu anlar! 3 katlı iş merkezinde yangın

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Giriş: 25.10.2020 09:47
Kağıthane'de üç katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı iş yeri itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle iş yerinde ve park halindeki otomobillerde hasar oluştu.

Yangın, Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde bulunan üç katlı iş yerinde 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahne dekorasyonu yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki yönden merdiven açarak müdahale etti. Alevlerin sardığı binadan çıkan yoğun duman etrafa yayıldı. Yangın nedeniyle binadan kopan parçalar iş yerinin yanında park halindeki araçların üzerine düştü. Yangın çevre itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bir saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde ve park halindeki üç araçta hasar oluştu.

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Kağıthane'de korku dolu anlar! 3 katlı iş merkezinde yangın
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