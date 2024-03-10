10 Mart 2024, Pazar
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Kağıthane’de kıraathanede bekçilere şişeli saldırı
Kağıthane’de mühürlü bir mekana çok sayıda şahsın giriş ve çıkış yaptığını gören bekçiler, iş yerine baskın yaptı. Çıkan arbedede şahsın alkol şişesiyle saldırdığı bekçi kulağından yaralandı. Ortalığın karıştığı olayda takviye gelen ekiplerin müdahalesi sonrası 7 kişi gözaltına alındı.