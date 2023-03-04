04 Mart 2023, Cumartesi
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Kağıthane'de kanlı pusu kamerada!
Kağıthane’de tekel bayinde gerçekleşen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın, adamı dışarıya çekmek için bir başkasıyla kavga ediyormuş gibi yaptığı ve dışarıya çıktıktan sonra da adama ateş açtığı görüldü. Silahlı saldırı ve yaralı adamın silahla saldırganın peşinden gittiği o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.