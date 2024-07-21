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Kağıthane’de işkembecide korkutan baca yangını

Kağıthane’de işkembecide korkutan baca yangını

İHA
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Giriş: 21.07.2024 15:46
Kağıthane’de bir işkembecinin bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen babadaki yangın söndürüldü. Alevler restoranın içerisinde hasara yol açtı.
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