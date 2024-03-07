Kağıthane’de hareketli dakikalar kamerada

Kağıthane’de “dur” ihtarına uymayan otomobildeki 1’i kadın 3 şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan şahıslar dakikalar süren kovalamaca sonucu uyarı ateşi de atan polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 3 şüphelinin yaklaşık 80 adet suç kaydı olduğu, birinin ise aranması olduğu ortaya çıktı. Araçlarından ise 3 silah ve uyuşturucu çıkan şahıslar gözaltına alındı. Hareketli anlar kameralara yansıdı.