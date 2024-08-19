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Kağıthane'de Filistinli iş insanına silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane'de Filistinli iş insanına silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 13:28
Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki A.K.(30) ise hayatını kaybetti. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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