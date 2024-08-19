19 Ağustos 2024, Pazartesi
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Kağıthane'de Filistinli iş insanına silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki A.K.(30) ise hayatını kaybetti. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.