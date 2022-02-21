Kağıthane’de akılalmaz kaza: Kaçarken takla atıp metrelerce sürüklendi

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde kiralık bir otomobil ile çıkmaz sokağa giren genç şoför, manevra yaptığı sırada park halindeki bir otomobile çarptı. Kadınların durumu fark ederek engel olmaya çalıştığı şoför, kaçmak isterken park halindeki 3 otomobile daha çarparak takla atıp metrelerce sürüklendi. Kaza anı kameralara saniye saniye yansırken, aracın içinden sürünerek çıkan sürücü yakalandı.

Olay, 14 Şubat Pazartesi günü saat 22.30 sularında İstanbul'un Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 34 HG 3762 plakalı kiralık aracın şoförü genç, semtteki bir çıkmaz sokağa girdi. Yolun bittiğini gören sürücü geri manevra yaparak sokak içerisinde dönmek istedi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

O esnada sürücü aracıyla park halindeki 34 GJ 4197 plakalı otomobile çarptı. Araçtan inen genç hasarı görünce manevra yaparak kaçmak istedi. Ancak sesleri duyan iki kadın aşağıya inerek genci durdurmak istedi.



3 ARACA ÇARPARAK TAKLA ATTI

Uyarılara aldırış etmeyen genç, manevraya devam ederek zarar verdiği araca bir kez daha çarptı. Bir türlü durdurulamayan sürücü, park halindeki 34 RG 3817, 34 EPG 606 ve 34 BNS 980 plakalı araçlara çarparak takla attı. Ters dönen aracın içerisinde sürünerek çıkan genç, bir süre vatandaşlarla birlikte araca baktı. Kazanın şokunu atlatan sürücü ardından olay yerinden kaçtı.

SANİYE SANİYYE KAMERADA

Yaşananlar ve kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



KAÇAN SÜRÜCÜYÜ POLİS YAKALADI

Olayın ardından ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışma sonrasında polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. Takla atan araç ise vinç yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, aracın ait olduğu firma yetkililerine ulaşarak, kiralanan kişinin kimliğini tespit etti. Olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.