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Kağıthane'de 5 kilogram altının çalındığı kuyumcu soygunu kamerada

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Giriş: 06.07.2023 13:06
Kağıthane'de kepengi kırıp kuyumcu dükkanına giren soyguncular 5 kilogram altın çalıp kayıplara karıştı. Soyguncuların kepengi kırıp kapıyı açmaları ve tezgahtaki altınları torbaya doldurup kaçmaları sadece 3 dakika sürdü.
5 kilogram altının çalındığı kuyumcu soygunu
5 kilogram altının çalındığı kuyumcu soygunu
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