25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kağıthane TEM'de intihar girişimi! Genç kadın korkuluklara çıktı: İtfaiyenin açtığı hava yastığına atladı

Kağıthane TEM'de intihar girişimi! Genç kadın korkuluklara çıktı: İtfaiyenin açtığı hava yastığına atladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2023 18:59
Kağıthane Tem Otoyolu Seyrantepe mevkiinde üst geçidin korkuluklarına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Trafiğin durmasına sebep olan kadın, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına atladı. Kolunun incindiği öğrenilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TÜBİTAK-SAGE tesisinde patlama!
TÜBİTAK-SAGE tesisinde patlama!
Kağıthane TEM Otoyolu’nda intihar girişimi!
Kağıthane TEM Otoyolu'nda intihar girişimi!
Maden sahasına düştü günlerce mahsur kaldı
Maden sahasına düştü günlerce mahsur kaldı
Balıkçılar av mesaisi!
Balıkçılar av mesaisi!
Bursa’da uzay kongresi başlıyor
Bursa'da uzay kongresi başlıyor
Sincabın meşe palamudu keyfi
Sincabın meşe palamudu keyfi
Anne ile oğlunun torun kavgası!
Anne ile oğlunun "torun" kavgası!
Adliye önünde silahlar konuştu
Adliye önünde silahlar konuştu
2 bin yıllık makyaj malzemesi bulundu
2 bin yıllık makyaj malzemesi bulundu
Görüntüler Rize’den! Böyle düştü
Görüntüler Rize'den! Böyle düştü
Grip aşısı ne zaman yapılmalı?
Grip aşısı ne zaman yapılmalı?
Su krizi kapıda mı? Havadan görüntülendi
Su krizi kapıda mı? Havadan görüntülendi
Daha Fazla Video Göster