25 Eylül 2023, Pazartesi
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Kağıthane TEM'de intihar girişimi! Genç kadın korkuluklara çıktı: İtfaiyenin açtığı hava yastığına atladı
Kağıthane Tem Otoyolu Seyrantepe mevkiinde üst geçidin korkuluklarına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu. Trafiğin durmasına sebep olan kadın, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına atladı. Kolunun incindiği öğrenilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.