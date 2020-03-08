BİZE ULAŞIN
Kağıt paralarda ölümcül virüs tehlikesi! Uzman isim A Haber'de uyardı |Video
Koronavirüs paniği dalga dalga yayılırken, tüm dünya virüslerden korunmanın telaşına düştü. Belki birçoğumuz dikkat etmiyoruz ama aslında en büyük tehdidi cebimizde taşıyoruz. Çünkü en ciddi virüs taşıyıcılardan biri de kağıt paralar! Virüslerin ve mikropların günlerce banknotların üzerinde yaşadığının altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vatandaşlara hayati önlem taşıyacak tavsiyelerde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.