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08.03.2020

Kağıt paralarda ölümcül virüs tehlikesi! Uzman isim A Haber'de uyardı |Video

Koronavirüs paniği dalga dalga yayılırken, tüm dünya virüslerden korunmanın telaşına düştü. Belki birçoğumuz dikkat etmiyoruz ama aslında en büyük tehdidi cebimizde taşıyoruz. Çünkü en ciddi virüs taşıyıcılardan biri de kağıt paralar! Virüslerin ve mikropların günlerce banknotların üzerinde yaşadığının altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vatandaşlara hayati önlem taşıyacak tavsiyelerde bulundu.

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