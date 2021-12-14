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Kağıt bardakta çay içenler dikkat! Sadece 3 bardakta 75 bin...

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Giriş: 14.12.2021 10:18
Koronavirüs salgını ile birçok yerde kağıt bardak ile çay satışı başladı. Dünya çapındaki uzmanlar da kağıt bardakların zararlarını araştırdı. Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan incelemede kağıt bardağın içine kaynar du döküldü ve ortaya çıkan sonuçlar şoke etti.
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