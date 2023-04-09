09 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kafkas Türkleri depremzedelerin yaralarını sardı

Kafkas Türkleri depremzedelerin yaralarını sardı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2023 16:12
Güncelleme:09.04.2023 16:19
Türkiye'de yaşanan büyük depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından yardım geldi. Kafkas Türkleri de yaşanan o acının yaralarını sarmak için Türkiye’ye koştu. İşte o yardımların sorunsuz bir şekilde ulaşması için gece gündüz demeden çalışan o görünmeyen kahramanlar…
Kafkas Türkleri depremzedelerin yaralarını sardı
Kafkas Türkleri depremzedelerin yaralarını sardı
Ahırdan kaçırıp yedi! Geriye bunlar kaldı
Ahırdan kaçırıp yedi! Geriye bunlar kaldı
7’li Koalisyonda vekil krizi mi?
7'li Koalisyonda vekil krizi mi?
Adaletin bu mu CHP?
Adaletin bu mu CHP?
A Haber deprem bölgesinde
A Haber deprem bölgesinde
Emine Erdoğan iftar için Darülaceze’deydi!
Emine Erdoğan iftar için Darülaceze'deydi!
Kandil’den Kılıçdaroğlu destek çığ gibi
Kandil'den Kılıçdaroğlu destek çığ gibi
İstanbul’da tartışma yaratan bina
İstanbul’da tartışma yaratan bina
Tosuncuk’un sağ kolu İstanbul’da
Tosuncuk'un sağ kolu İstanbul'da
Gaziantep’te katliam gibi kaza!
Gaziantep'te katliam gibi kaza!
Türkiye’de 3 tane bulunuyor! Birisi o ilimizde
Türkiye'de 3 tane bulunuyor! Birisi o ilimizde
Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü!
Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü!
Daha Fazla Video Göster