Kafkas Türkleri depremzedelerin yaralarını sardı

Türkiye'de yaşanan büyük depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından yardım geldi. Kafkas Türkleri de yaşanan o acının yaralarını sarmak için Türkiye’ye koştu. İşte o yardımların sorunsuz bir şekilde ulaşması için gece gündüz demeden çalışan o görünmeyen kahramanlar…