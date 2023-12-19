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Kafkametler gemisinin batığı görüntülendi! Kayıp 7 personelden 31 gündür haber yok

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Giriş: 19.12.2023 15:22
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler isimli geminin su altındaki görüntüleri ortaya çıktı. Geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları ise 31'inci gününde devam ediyor.
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