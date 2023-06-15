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Kafesteki aslan dehşeti yaşattı: Meraklı turisti parçaladı

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Giriş: 15.06.2023 09:40
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin nerede çekildiği bilinmiyor ancak videonun içeriği adete kan dondurdu. Meraklı turist, iyi bir fotoğraf çekmek isterken hayatından oluyordu. Kafese haddinden fazla yaklaşan turisti takip eden aslan, doğru anı bekleyerek hamlesini yaptı. Genç adam saniyesinde kanlar içinde kaldı.
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