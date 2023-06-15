15 Haziran 2023, Perşembe
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Kafesteki aslan dehşeti yaşattı: Meraklı turisti parçaladı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülerin nerede çekildiği bilinmiyor ancak videonun içeriği adete kan dondurdu. Meraklı turist, iyi bir fotoğraf çekmek isterken hayatından oluyordu. Kafese haddinden fazla yaklaşan turisti takip eden aslan, doğru anı bekleyerek hamlesini yaptı. Genç adam saniyesinde kanlar içinde kaldı.