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‘Kafayı vuracağım’ diyerek tehdit ettiği polise tekme attı: O anlar kamerada

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Giriş: 29.02.2024 14:43
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çevresindeki kadınları torpil atarak rahatsız eden şahıs, polise mukavemet gösterince kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Küfürler savuran şahsın, ‘kafayı vuracağım’ diyerek tehdit ettiği polise tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
‘Kafayı vuracağım’ diyerek tehdit ettiği polise tekme attı
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