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Kafasını bidona sıkıştıran yaramaz köpeğin yardımına itfaiye yetişti

Kafasını bidona sıkıştıran yaramaz köpeğin yardımına itfaiye yetişti

İHA
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Giriş: 14.08.2024 15:09
Hatay’da kafasını bidona sıkıştıran yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
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