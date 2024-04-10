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Videolar Yaşam Videoları Kafa kafaya çarpıştılar! Tokat'ta feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 8 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar! Tokat'ta feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 8 yaralı

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Giriş: 10.04.2024 17:25
Tokat'ta öğle saatlerinde karşı yönden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunanlardan 1'i hayatını kaybederken, 3'ü ağır 8 kişi ise yaralandı.
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Kafa kafaya çarpıştılar! Tokat'ta feci kaza
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