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Kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya döndü

Kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 16:27
Güncelleme:01.09.2024 16:28
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya dönerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sebebiyle bir süre tek şeride düşen yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya döndü
Kafa kafaya çarpışan 2 otomobil hurdaya döndü
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