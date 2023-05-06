06 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kafa aynı sahne farklı! 28 Şubatçılar bildiğiniz gibi... Karate şampiyonasında skandal: Başörtülü diye...

Kafa aynı sahne farklı! 28 Şubatçılar bildiğiniz gibi... Karate şampiyonasında skandal: Başörtülü diye...

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2023 16:44
28 Şubat kafası yine sahnede! Yer bu sefer bir karate şampiyonası. Denizli’de Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası’nda hakemlerin verdiği skandal bir kıyafet kararı güne damga vurdu. 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Melike Yaren Arsu, başörtülü olduğu gerekçesiyle ikinci müsabakasına çıkamadı. Küçük kız büyük bir üzüntü yaşarken baba Atakan Arsu bu duruma isyan etti. İşte ayrıntılar...
Büyükşen cinayeti davasında karar açıklandı!
Büyükşen cinayeti davasında karar açıklandı!
3 araca çarpan otomobil ikiye bölündü
3 araca çarpan otomobil ikiye bölündü
Karate şampiyonasında skandal: Başörtülü diye...
Karate şampiyonasında skandal: Başörtülü diye...
Yine orada toplandılar! İşte doğa harikası görüntüler
Yine orada toplandılar! İşte doğa harikası görüntüler
Mersin’de korkutan görüntüler!
Mersin'de korkutan görüntüler!
Böylesi görülmedi! Gece konakladı sabah soydu
Böylesi görülmedi! Gece konakladı sabah soydu
Türkiye’nin konuştuğu düğün!
Türkiye'nin konuştuğu düğün!
Adıyaman’da sır olay!
Adıyaman’da sır olay!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Bursa’ya Yüksek Hızlı Tren
Bursa'ya Yüksek Hızlı Tren
1,5 milyon euroluk gaspta flaş detaylar
1,5 milyon euroluk gaspta flaş detaylar
Yurdun dört bir yanından ezan sesi yükseliyor
Yurdun dört bir yanından ezan sesi yükseliyor
Daha Fazla Video Göster