06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Kafa aynı sahne farklı! 28 Şubatçılar bildiğiniz gibi... Karate şampiyonasında skandal: Başörtülü diye...
28 Şubat kafası yine sahnede! Yer bu sefer bir karate şampiyonası. Denizli’de Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Türkiye Karate Şampiyonası’nda hakemlerin verdiği skandal bir kıyafet kararı güne damga vurdu. 10 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Melike Yaren Arsu, başörtülü olduğu gerekçesiyle ikinci müsabakasına çıkamadı. Küçük kız büyük bir üzüntü yaşarken baba Atakan Arsu bu duruma isyan etti. İşte ayrıntılar...