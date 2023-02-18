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Kadirli depremde ayakta kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.02.2023 14:50
"Asrın Feleketinde" Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tek bir bina bile yıkılmadı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, Kadirli'den izlenimlerini aktardı.
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