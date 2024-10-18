Kadırga Yaylası’na kar düştü, yaylacılar dönüşe geçti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaylacılık kültürünün yaşatıldığı en büyük yaylalardan biri olan 2 bin 200 metre yükseklikteki Kadırga Yaylası’na karın düşmesi ile birlikte yaylacılar da sürüleri ile dönüşe geçmeye başladı.

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