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Kadir Topbaş'a veda! A Haber canlı yayınında anlattılar
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başkan Erdoğan İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen merhum başkan Kadir Topbaş'ı anlattı.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başkan Erdoğan İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen merhum başkan Kadir Topbaş'ı anlattı.