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Kadir Topbaş'a veda! A Haber canlı yayınında anlattılar

A Haber
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Giriş: 14.02.2021 13:52
Güncelleme:14.02.2021 14:32
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başkan Erdoğan İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen merhum başkan Kadir Topbaş'ı anlattı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Başkan Erdoğan İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen merhum başkan Kadir Topbaş'ı anlattı.

Kadir Topbaş bugün defnedilecek KADİR TOPBAŞ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Son dakika: Kadir Topbaşa veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı... SON DAKİKA: KADİR TOPBAŞ'A VEDA! CENAZE TÖRENİNE BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI...
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