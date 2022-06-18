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Kadir Şeker için tarih belli oldu!

İHA
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Giriş: 18.06.2022 10:36
Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak.
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