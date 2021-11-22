22 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Ameliyatı nasıl geçti?

Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Ameliyatı nasıl geçti?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2021 16:21
Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Hastaneden yapılan yeni açıklamada İnanır'dan güzel haber geldi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı
İnsanlarla yaşamayı seçti! Yaptıkları inanılmaz
İnsanlarla yaşamayı seçti! Yaptıkları inanılmaz
Sağlık durumu nasıl? Ameliyatı...
Sağlık durumu nasıl? Ameliyatı...
Kamyonetin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada
Kamyonetin çocuğa çarptığı kaza anı kamerada
Erzurum’daki son durumu vali anlattı!
Erzurum’daki son durumu vali anlattı!
Toprağa gömülü kafatası bulundu
Toprağa gömülü kafatası bulundu
Kocasını öldüren kadın: “Tiner döktü evi ateşe verdi, bana silah çekti”
Kocasını öldüren kadın: “Tiner döktü evi ateşe verdi, bana silah çekti”
Volkanik dağın patlama ihtimali var mı?
Volkanik dağın patlama ihtimali var mı?
3 gün boyunca aranan horoz bulundu
3 gün boyunca aranan horoz bulundu
Bakan Soylu’dan CHP’li Özkoç’a çok sert tepki!
Bakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a çok sert tepki!
Uludağ’ın eteklerinde dehşet!
Uludağ'ın eteklerinde dehşet!
Hesap ödemeyen müşteriyi sokak ortasında böyle dövdü
Hesap ödemeyen müşteriyi sokak ortasında böyle dövdü
Daha Fazla Video Göster