Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Ameliyatı nasıl geçti?

Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. Hastaneden yapılan yeni açıklamada İnanır'dan güzel haber geldi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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