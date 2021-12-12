Kadir İnanır’dan son dakika sevindiren haber! Taburcu oldu!

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'dan hayranlarının yüzünü güldürecek son dakika haberi geldi. Muğla’da hastalandıktan sonra hastaneye kaldırılan, ardından da beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen Kadir İnanır, bir müddet yoğun bakım sevisinde kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya çıkarılmıştı. Serviste takibi devam ederken Kadir İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyata alınmıştı. Geçen günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından paylaşılan Kadir İnanır hayranlarına derin bir nefes aldırdı. Denizli Pamukkale Ünüversitesi’nde bir süredir tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'ın taburcu olduğu öğrenildi. Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım tarihinde aniden kötüleşen Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı belirlenen İnanır, bir süre yoğun bakım servisinde kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

KADİR İNANIR TABURCU OLDU

Muğla'da rahatsızlanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi gören Kadir İnanır'ın geçtiğimiz günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından yayınlanmıştı. Sevenlerinin mutlu haber beklediği İnanır'ın tedavisinin tamamlandığı ve taburcu olduğu öğrenildi.

22 GÜNDÜR GÖZETİM ALTINDAYDI

22 gündür gözetim altına tutulan usta oyuncu, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Dün akşam saatlerinde sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.

GAZETECİLERİN TEPKİSİNİ TOPLADI

Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen İnanır, sevgilisi Jülide Kurak ile birlikte kentten ayrılıp Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıkarken, camını açtığı aracından kısa bir konuşma yaptı. Usta oyuncuyu görebilmek için saatlerce hastane önünde bekleyen bazı hayranları, İnanır'ın aracın içinden inmemesine tepki gösterdi.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM HER ŞEY İÇİN"

Hastanede ilk günden itibaren kendisinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşan gazetecilerin halini hatırını soran Kadir İnanır, "Dar bir alanla alan ile karşı karşıya olduğumuz için böyle bir şey yaşandı. Çok teşekkür ederim her şey için. Sosyal medyadan da benimle ilgili haberlerinizi takip ettim. Hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan önemli kurumlar" dedi.