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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün oynadığı dizinin setine palalı ve rambo bıçaklı saldırı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2022 14:09
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı "Gecenin Ucunda" dizisinin çekim hazırlıkları sırasında mahalle sakinleri ile set çalışanları arasında tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmeler sonrası mahalledeki gençler rambo bıçağı ve palalarla set çalışanlarına saldırdı.
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