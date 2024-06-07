07 Haziran 2024, Cuma
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Kadınların kavgası kameralara yansıdı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Sultanbeyli İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, iki kadın bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İkili arasındaki sözlü tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. İki kadın birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İki kadının aileleri de kavgaya dahil oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından iki kadın arasındaki kavga zorlukla ayrıldı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntülerde iki kadının birbirine yumuruk ve tekme attığı. Ayrıca birbirlerinin saçlarını çekip, çantayla saldırdıkları görülüyor.