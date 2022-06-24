24 Haziran 2022, Cuma
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Kadınları para karşılığı falakaya yatırmıştı! Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin, 2 ayrı suçtan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık ve müşteki eşi gelmeyince duruşma ertelendi.