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Kadınları para karşılığı falakaya yatırmıştı! Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme

DHA
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Giriş: 24.06.2022 11:29
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin, 2 ayrı suçtan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık ve müşteki eşi gelmeyince duruşma ertelendi.
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