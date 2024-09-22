Kadınlardan imece usulü kışa hazırlık

Sonbaharın gelmesiyle birlikte köylerde kışa hazırlıklar da başladı. Çorumlu kadınlar imece usulü yufka ekmeği yaparak dolaplarını dolduruyor. A Haber ekibi o hazırlığın yapıldığı Tarhankozlusu Köyü'ne konuk oldu. İşte izlenimleri...

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