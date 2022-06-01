01 Haziran 2022, Çarşamba
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Kadınlara zorlu fuhuş yaptıran çete çökertildi! Zorla kürtaj yaptırıp ceninleri hayvan leşi diye gömdüler
Uyuşturucu satan ve kadınlara zorla fuhuş yaptıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çete üyelerinin; zorla fuhuş yaptırdıkları kadınları sosyal medya üzerinden erotik danslarla müşteri bulmaya zorladıkları, hamile kalan kadınlara zorla kürtaj yaptırdıkları ve ceninleri mezarlıklara “hayvan leşi” diyerek gömdükleri ortaya çıktı. Mezarlığa cenin gömen çete üyelerinden birisinin içerisinde cenin olduğu iddia edilen poşetle yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı.