19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadınlar saç baş, erkekler tekmeli yumruklu birbirine girdi

Kadınlar saç baş, erkekler tekmeli yumruklu birbirine girdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2023 16:52
Afyonkarahisar’da teyze yeğen arasında sokak ortasında saç saça baş başa başlayan kavgaya erkek taraflar da karışınca sokak adeta savaş alanına döndü. Kavgaya karışan taraflardan avukat olduğu iddia edilen şahsın ise kavgayı unutarak olayı görüntüleyen basın mensuplarının üzerine yürüyüp kimlik sorgulamaya çalışması ise akıllara durgunluk verdi.
Afyon’da dakikalarsa süren kavga kamerada!
Afyon'da dakikalarsa süren kavga kamerada!
Arnavutköy’de kamyon şoförüne böyle saldırdılar
Arnavutköy'de kamyon şoförüne böyle saldırdılar
Çocuğunun yanında bıçakla kovaladı!
Çocuğunun yanında bıçakla kovaladı!
İstanbul Başakşehir’de İETT kazası!
İstanbul Başakşehir'de İETT kazası!
İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var
İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var
Bursa’da feci kaza! 2 şoför hayatını kaybetti!
Bursa'da feci kaza! 2 şoför hayatını kaybetti!
Madde bağımlısı; ailesine saldırdı o anlar kamerada!
Madde bağımlısı; ailesine saldırdı o anlar kamerada!
İnsan yedek parçaları üretiliyor
"İnsan yedek parçaları" üretiliyor
Ankara’da sanayi sitesinde yangın
Ankara'da sanayi sitesinde yangın
Ömrünüze ömür katacak öneriler!
Ömrünüze ömür katacak öneriler!
Su seviyesi yüzde 25’in altında! Kriz kapıda
Su seviyesi yüzde 25'in altında! Kriz kapıda
Organize suç örgütüne şafak operasyonu
Organize suç örgütüne şafak operasyonu
Daha Fazla Video Göster