19 Eylül 2023, Salı
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Kadınlar saç baş, erkekler tekmeli yumruklu birbirine girdi
Afyonkarahisar’da teyze yeğen arasında sokak ortasında saç saça baş başa başlayan kavgaya erkek taraflar da karışınca sokak adeta savaş alanına döndü. Kavgaya karışan taraflardan avukat olduğu iddia edilen şahsın ise kavgayı unutarak olayı görüntüleyen basın mensuplarının üzerine yürüyüp kimlik sorgulamaya çalışması ise akıllara durgunluk verdi.