23 Haziran 2024, Pazar
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Kadınlar otobüste saç saça baş başa kavga etti
Bursa'da otobüste tartışan iki kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine hakaretler de savuran kadınlardan birinin çocuğu ise ağlama krizine girdi.