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Kadınlar otobüste saç saça baş başa kavga etti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 15:18
Bursa'da otobüste tartışan iki kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine hakaretler de savuran kadınlardan birinin çocuğu ise ağlama krizine girdi.
Kadınlar otobüste saç saça baş başa kavga etti
Kadınlar otobüste saç saça baş başa kavga etti
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