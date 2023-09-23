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Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor

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Giriş: 23.09.2023 16:17
Türkiye İstatistik Kurumu 2020-2022 yılları arasındaki beklenen yaşam süresi verilerini açıkladı. Verilerde geçen döneme oranla yaşam süresi düşerken, kadınların yaşam süresinin erkeklerden 5,5 yıl uzun olduğu anlaşıldı.
Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor
Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor
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